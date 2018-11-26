الرئيسية أخبار عالمية المسبار "إنسايت" التابع لـ "ناسا" يهبط على سطح المريخ بنجاح الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:01 م المسبار "إنسايت" رويترز إضافة تعليق أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، مساء اليوم الإثنين هبوط المسبار "إنسايت" التابع لها على سطح المريخ بنجاح. المسبار إنسايت إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. ناسا تحذر: كويكبان عملاقان يمران بجوار الأرض اليوم 7 معلومات عن مهمة ناسا الجديدة للمريخ.. تنطلق غدا وتهتم بدراسة أعماق الكوكب فيديو.. "ناسا" تكشف آلية تلقى الإشارات من مهمتها الجديدة على سطح المريخ المسبار إنسايت ناسا أخبار ناسا كوكب المريخ المريخ وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019 فيديو.. السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها المحترفون "ماكينات أهداف".. عبد الله السعيد يعمق جراح الاتحاد فى "ديربى جدة".. حسين السيد يسجل من جديد مع الاتفاق السعودى.. محمد صلاح يكرس عقدة واتفورد.. وشيكابالا يضع البصمة الأولى مع أبولون اليونانى.. فيديو مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها وزعم باطِل.. شوقى علام: الأنثى فى ديننا الحنيفِ لها أكثر من 30 حالة بالميراث.. والشرع الحنيف أعطاها أكثر من الرجل فى كثير من الأحيان الحبيب على الجفرى: "غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة" ادعم محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من BBC.. شارك بالتصويت لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة