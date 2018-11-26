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المركزى للتنظيم والإدارة ينهى تحديث الملف الوظيفى للعاملين بـ24 وزارة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:00 ص
المركزى للتنظيم والإدارة ينهى تحديث الملف الوظيفى للعاملين بـ24 وزارة ورش هيئة التنظيم والإدارة
كتب ـ مصطفى عبد التواب
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انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من تحديث الملف الوظيفى لبيانات العاملين فى دواويين عموم 24 وزارة، بالإضافة إلى بعض الجهات التابعة لهم، وذلك فى إطار المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى الالكترونى للعاملين بالجهاز الادارى للدولة، والذى يستهدف بشكل أساسى إنشاء ملف إلكترونى لكل موظف وليس حصر العاملين .

وأوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تم اختبار التطبيق الالكترونى الخاص بجمع البيانات على العاملين بديوان الجهاز حيث تم تحديث بياناتهم بنجاح، ثم تم البدء فى تنفيذ المخطط الزمنى لتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بمؤسسات الجهاز الإدارى للدولة والمزمع انتهاء المرحلة الأولى منه أواخر شهر فبراير المقبل .

وكشف أن الوزارات التى تم الانتهاء من تحديث ملفات العاملين بها هي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبيئة، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء والطاقة المتجددة، والأوقاف، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل والمواصلات، وشئون مجلس النواب، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدولة للانتاج الحربى، والمجلس الأعلى للثقافة، والسياحة، والاستثمار والتعاون الدولى، والمجلس القومى للرياضة، والمجلس القومى للشباب، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية.

جدير بالذكر، أنه فى ضوء رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة كعنصر رئيس بخطة الإصلاح الإدارى للدولة، تقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز بإجراء تحديث ملف وظيفى لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وصولا لتكامل قواعد البيانات .

وتهدف عملية التحديث للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة فى رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمى لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى،  كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكترونى والتأمينات الاجتماعية .

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