المتهمون بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر: الدجالون أوهمونا بالثراء الفاحش

كتب أحمد إسماعيل

اعترف المتهمون بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة نجارة فى منطقة الدرب الأحمر، بارتكاب الواقعة، وبرر المتهمون ذلك بأن الدجالين أوهموهم بأن المنطقة تحوى الكثير من الكنوز الأثرية، التى ستمكنهم من الثراء الفاحش.

من جانبها قررت نيابة الدرب الأحمر برئاسة المستشار محمد راضى، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل القضية عندما، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط كل من "سعد ن ع" 42 سنة، عامل، و"محمود ع أ" 38 سنة، عامل، أثناء قيامهما بأعمال الحفر داخل ورشة نجارة "ملك الأول" بمنطقة باب الوزير.

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل الورشة على حفره قطرها 1.5 متر بعمق 10 أمتار، وأدوات تنقيب عبارة عن كوريك حفر، دلو، أزمة حديدية، حبل، مصباح إضاءة، جوال بداخله أحجار قديمة "جارى فحصها".

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.