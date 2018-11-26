الكرملين: موعد لقاء بوتين وترامب على هامش قمة العشرين لايزال قيد البحث

موسكو (أ ش أ)

أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميترى بيسكوف اليوم الاثنين أن موعد انعقاد اللقاء بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب على هامش قمة العشرين المرتقبة فى الأرجنتين؛ لايزال قيد البحث والإعداد.

وقال بيسكوف- فى تصريحات للصحفيين اليوم-: "إن هذا اللقاء سيكون على هامش قمة العشرين، وسنعلن عن الموعد فيما بعد".. مضيفا: "سيتم الإفصاح عن تفاصيل اللقاء بين الرئيسين فى الأرجنتين لاحقاً".

ومن المقرر أن تعقد قمة العشرين فى بيونس أيرس يومى 30 نوفمبر الجارى والأول من ديسمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يلتقى الرئيسان الروسى والأمريكى على هامشها.