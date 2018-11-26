القومى للسكان: الزيادة السكانية تأكل معدلات النمو ووضعنا خطة للتعامل معها

قال عمرو حسن، ممثل المجلس القومي للسكان، إن الدولة تعمل بشكل جيد فى مجال التنمية لكن ذلك يتآكل بسبب الزيادة السكانية ولا يشعر المواطن بمعدلات التنمية التى تحدث، وصلنا خلال الفترة الأخيرة إلى أن معدل زيادة السكان فى مصر خلال عام واحد يمثل نصف زيادة السكان فى قارة كاملة مثل أوربا، فمصر تزيد طفلا كل 15 ثانية أى 4 أطفال كل دقيقة، وفى العام 2.5 مليون مولود جديد، أى ما يماثل عدد سكان بعض الدول المجاورة، فمواليد مصر فى عام واحد أكبر من عدد سكان قطر، لكن بدون غاز وموارد قطر.

وأشار حسن، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى لمناقشة طب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش بشأن التزايد العشوائى فى عدد السكان، إلى أن هذا الوضع غير مسبوق ففى عام 1955م كان عدد سكان إنجلترا 55 مليون شخص مقابل 23 مليونا فى مصر، أى أكثر من ضعف عدد سكان مصر، وفى عام 2018 أصبح عدد سكان إنجلترا 66 مليونا مقابل 100 مليون لمصر، فخلال هذه الفترة زادت إنجلترا 15 مليونا ومصر 76 مليون شخص أى 5 أضعاف نسبة الزيادة فى إنجلترا، ولو زادت إنجلترا بنفس زيادة مصر لم تكن إنجلترا الحالية.

وأوضح حسن، أن الدعم السياسى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى غير مسبوق واهتمامه بهذا الملف يلمسه المواطن، فيتحدث الرئيس فى كل اجتماع عن القضية السكانية، على عكس العهود السابقة لم يكن احد يتحدث عنها بهذا الاهتمام الشديد الذى نشهده حاليًا، لافتا إلى أن تحقيق المعدلات المطلوبة بخفض معدل المواليد ستتغير مصر للأفضل، وفى حال عدم الوصول للمعدل المطلوب ستنجم مشاكل كبيرة فى الموارد لن تكفى هذه الزيادة.

وأكد حسن، أن المسألة ليست أقراصا لتنظيم الأسرة لكن لابد من بدء المعادلة من بدايتها بمحاربة الفقر، حيث أن أعلى 10 محافظات (محافظات الصعيد) فى الفقر هى الأكثر فى عدد المواليد، وعلى رأسها سوهاج وأسيوط، ونعمل على اقامة مشروعات تنموية بالتعاون مع الهيئات المانحة فى الـ10 محافظات، وسنفعل المجالس الإقليمية فى هذه المحافظات، كما يجب محاربة التسرب من التعليم، والزواج المبكر، بالإضافة إلى تجريم عمالة الأطفال، وفى النهاية تأتى أخر قطعة فى القضية وهى توفير وسائل تنظيم الأسرة.

وتابع: "كان هناك بعض المشكلات وعدم الاستقرار فى المجلس القومى للسكان خلال الفترة الماضية، وحاليا فى مرحلة إعادة ترتيب البيت، والبدء فى مرحلة جديدة، ووزيرة الصحة وعدت بتوفير التمويل لتطبيق الاستراتيجية"، مشيرا إلى أنه فى غضون شهر ونصف سيتم إعادة عقد اجتماعات المجلس القومى للسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزراء لمناقشة القضية السكانية بعد توقف اجتماعاته لأكثر من 4 سنوات فهو لم ينعقد منذ 2014، وتكون مهمة المجلس مناقشة القضية السكانية ومحاسبة الجهات والوزارات القائمة على القضية السكانية وتقييم أداء الوزارات والتنسيق فيما بينها بشأن القضية السكانية.