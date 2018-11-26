video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

القبض على مسئول كبير بشركة طيران العال الإسرائيلية بتهمة الاتجار بالمخدرات

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:32 م
القبض على مسئول كبير بشركة طيران العال الإسرائيلية بتهمة الاتجار بالمخدرات طيران العال الإسرائيلية
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

كشفت هيئة الإذاعة والبث الإسرائيلية، عن اتهام الشرطة الإسرائيلية مسئول كبير فى شركة طيران "العال" بتهريب المخدرات مستغلا منصبه الحساس بالشركة.

 

وقالت الإذاعة على موقعها الالكترونى، إن رئيس قسم سلامة النقل بالشركة رامى يوجاف متهم بالاتجار بالمخدرات بواسطة إدخال كميات كبيرة من المخدرات مثل الحشيش والمواد المخدرة الأخرى إلى إسرائيل مستخدما طائرات الشركة وعناصر الأمن  من أجل ذلك الغرض.

 

وأوضحت الإذاعة أن المسئول يعمل بالشركة منذ 25 عاما وتم توجيه له التهمة والقبض عليه من خلال معلومات وصلت عبر عناصر الأجهزة الأمنية التى المتولية رقابة المسئوليين فى الأماكن الرفيعة بالشركات والهيئات الحكومة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسرائيل توقف محافظ القدس الفلسطينى للمرة الثانية فى شهرين

الاتحاد الأوروبى يدين هدم إسرائيل محلات تجارية فى مخيم "شعفاط" للاجئين

فيديو.. إسرائيل تغرق فى مياه السيول والأمطار

اسرائيل

مخدرات

شركة العال

تل ابيب




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة