القبض على مسئول كبير بشركة طيران العال الإسرائيلية بتهمة الاتجار بالمخدرات

كتب- هاشم الفخرانى

كشفت هيئة الإذاعة والبث الإسرائيلية، عن اتهام الشرطة الإسرائيلية مسئول كبير فى شركة طيران "العال" بتهريب المخدرات مستغلا منصبه الحساس بالشركة.

وقالت الإذاعة على موقعها الالكترونى، إن رئيس قسم سلامة النقل بالشركة رامى يوجاف متهم بالاتجار بالمخدرات بواسطة إدخال كميات كبيرة من المخدرات مثل الحشيش والمواد المخدرة الأخرى إلى إسرائيل مستخدما طائرات الشركة وعناصر الأمن من أجل ذلك الغرض.

وأوضحت الإذاعة أن المسئول يعمل بالشركة منذ 25 عاما وتم توجيه له التهمة والقبض عليه من خلال معلومات وصلت عبر عناصر الأجهزة الأمنية التى المتولية رقابة المسئوليين فى الأماكن الرفيعة بالشركات والهيئات الحكومة .