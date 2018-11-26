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القبض على سيدتين بحوزتهما أستروكس بالإسماعيلية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:22 ص
القبض على سيدتين بحوزتهما أستروكس بالإسماعيلية مخدر الاستروكس - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية القبض على سيدتين بحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس تزن حوالى 30 جراما بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالمحافظة.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم إيهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على كل من، المتهمة "اسراء.م.ال" 18 عاما ربة منزل مقيمة شارع الدقهلية والمتهمة "فاطمة.خ.ع" 15 عاما ربة منزل مقيمة شارع حى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 30 جراما وهاتف محمول.

وبمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرت المتهمتان بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد .

 تم التحفظ على المتهمتان والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 


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