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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:55 م
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دعم التكامل الصناعى وتعميق التصنيع المحلى

الصناعات الهندسية: 5 دول إفريقية و140 شركة تشارك بمعرض "صناع مصر" فى فبراير

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:33 م
الصناعات الهندسية: 5 دول إفريقية و140 شركة تشارك بمعرض "صناع مصر" فى فبراير محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية
كتبت- منى ضياء
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أعلن محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، عن استهدف مشاركة 130-150 شركة فى الدورة الرابعة لمعرض صناع مصر الذى ينعقد تحت شعار "معاً نستطيع" فى الفترة من 13-16 فبراير 2019، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، بهدف تقوية التكامل الصناعى وتعميق التصنيع المحلى بين الأعضاء ودعم الاتصال بالهيئات الحكومية، وزيادة نسبة المكون المحلى الى 75% .

وقال المهندس، خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، لإعلان تفاصيل المعرض بحضور سفير رواندا بالقاهرة، إن هذه الدورة تستضيف عدد من المستثمرين من بعض الدول الأفريقية مثل "رواندا، وغانا ، وكينيا، وزامبيا، السنغال"، بالإضافة إلى مشاركة مصانع وجه قبلى، مشيرا إلى ضرورة دعم المعرض لما له من أهمية كبرى فى التعارف والتكامل للحد من الاستيراد.

وأشاررئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى دعم الغرفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مطالبا بضرورة الاستفادة من المشاركة بهذا المعرض، وذلك من خلال التعرف على الشركات التى تصنع أجزاء مغذية والتواصل مع الهيئات الحكومية، التي تستورد بعض الأجزاء والمكونات من الخارج لعدم علمها بتصنيعها محلياً، مثل "وزارة الانتاج الحربى، الهيئة العربية للتصنيع، هيئة سكك حديد مصر، هيئة المترو، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للبترول، والتعريف بامكانيات الصناعة المصرية فى تلبية احتياجاتهم.

وتابع المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن عدد الشركات التى تشارك فى المعرض حتى الآن 45 شركه من كبرى الشركات بقطاع الصناعات الهندسية.


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