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الشعب الجمهورى: هذه تفاصيل مخطط الإخوان الفاشل عبر انضمام عناصرهم لداعش

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:00 ص
الشعب الجمهورى: هذه تفاصيل مخطط الإخوان الفاشل عبر انضمام عناصرهم لداعش محمد صلاح ابو هميله
كتب أحمد عرفة
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أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن هناك حالات انضمام عناصر إخوانية إلى تنظيم داعش، ولكنها ليست ظاهرة وإنما هي حالات فردية، بدافع الانتقام بأي شكل من النظام الحالي في مصر، وتعطيله عن مشروعات التنمية الحالية وخلق شعور لدى الدول الأخرى بأن مصر غير مستقرة، ولكن كل مخططاتهم فى هذا الاتجاه فشلت فشلا ذريعًا.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب  الشعب الجمهورى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن انضمام عناصر إخوانية إلى  تنظيم داعش الإرهابى تهدف إلى تخوف السائحين عن زيارة مصر وهذا كله يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، وإضعافه وهذا كل ما يبتغونه من انضمامهم لداعش، تصورًا منهم أن إضعاف النظام الحالي في مصر وخلق مشاكل اقتصادية وشعبية  ولكن زيادة أعداد السائحين أثبتت فشل هذا المخطط.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب  الشعب الجمهورى إلى أن مخطط الإخوان للعودة من جديد سيفشل لأن مصر أكبر من كل المؤامرات التي تمولها قطر وتركيا.

 


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