السلطة الفلسطينية قوات الاحتلال الاسرائيلى قتلت 50 طفلاً فى شهر نوفمبر

كتب- هاشم الفخرانى

أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية ، إحصائية بعدد الأطفال الذين استشهدوا برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلى خلال الشهر الجارى ، مؤكدة أنهم 50 طفلاً ، مشيرة الى أنه منذ عام 2000 وحتى الان استشهد 2072 طفلاً ، فيما اعتقلت قوات الإحتلال منذ بداية العام الجارى 900 طفلاً.

وأضافت السلطة الفلسطينية ، أنه ما يزال 270 طفلاً فى سجون الاحتلال،ويعيق الاحتلال وصول الطلبة القصر إلى المدارس ، حيث تم منع 80 ألف طفل من الوصول إلى مدارسهم ، وطالبت فلسطين المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولى والمعاهدات الدولية تجاه الأطفال الفلسطينين.