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السفن الثلاث الأوكرانية التى احتجزتها روسيا موجودة فى ميناء كيرتش

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:06 ص
السفن الثلاث الأوكرانية التى احتجزتها روسيا موجودة فى ميناء كيرتش سفن
رويترز
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قال شاهد من رويترز اليوم الاثنين إن ثلاثة زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية احتجزتها روسيا قبالة ساحل شبه جزيرة القرم أمس الأحد موجودة فى ميناء كيرتش بالقرم وهو ميناء يطل على البحر الأسود.

وأضاف أنه يمكن رؤية أشخاص فى زى البحرية حول الزوارق التى لا تبدو عليها أي أضرار. ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم عن مسؤول قوله إن السلطات أعادت فتح مضيق كيرتش قرب شبه جزيرة القرم، التى ضمتها موسكو مؤخرا، بعد أن احتجزت الزوارق الأوكرانية أمس.

وفى برلين قال مايكل روث وزير الشؤون الأوروبية فى الحكومة الألمانية اليوم إنه يتعين على موسكو أن تضمن حرية الملاحة فى بحر آزوف. وتابع فى مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك "لقد تعهدت بذلك" ودعا روسيا وأوكرانيا إلى عدم تصعيد الموقف.


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