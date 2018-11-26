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"الزراعة " حزمة توصيات لحدائق الموز تجنبا لمخاطر آفة المحصول

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:00 ص
"الزراعة " حزمة توصيات لحدائق الموز تجنبا لمخاطر آفة المحصول زراعة الموز - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أعلنت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية  بوزارة الزراعة ، عن حزمة من الارشادات والتوصيات الفنية لحدائق ومشاتل الموز بالاراضى القديمة تجنبا لمخاط آفة المحصول خلال شهر ديسمبر المقبل .
 
وقال تقرير المحاصيل البستانية ،  إن من اهم الممارسات الجيدة في متابعة أشجار الموز بالاراضى القديمة ، أولا  إضافة السماد العضوي في حالة عدم اضافته في الشهر الماضي ، جمع السوباطات التي وصلت إلى مرحلة اكتمال النمو وترك الساق الكاذب حتي شهر مارس  ، وضع أكياس البولي اثيلين الزرقاء  ،  وإزالة الجور المصابة .
 
وأضاف تقرير المحاصيل  البسانية، أن من أهم زراعات الموز الخاصة بالمشتل  الاهتمام بترطيب المشتل دون مغالاة ، ومن الممارسات الجيدة  لمشاتل الموز  في الأراضي الرملية  الاهتمام بإضافة السماد العضوي إن لم يكن تم اضافته من قبل ،  تقليل معدلات الري لتصل إلى 10ـ 15 م / ف/ يوم.
 
 

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