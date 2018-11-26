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"الزراعة" تبدأ اليوم الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى بالمحافظات

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 06:30 ص
"الزراعة" تبدأ اليوم الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى بالمحافظات ازالة تعديات على الاراضى الزراعية - ارشيفية
كتب عز النوبى
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والحكم المحلى والأجهزة الأمنية والوزارات المعنية والمحافظين، عن بدء الموجة الأولى لإزالة مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية اليوم الإثنين بالمحافظات سواء المحرر لها محاضر من قبل أو تعديات فى مهدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدى لها حفاظًا على الرقعة الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، والإزالة الفورية للمخالفين، تكثيف عمل اللجان المرورية للتأكد من دقة بيانات التعديات.

وقال سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى بجميع المحافظات تبدأ اليوم الإثنين بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية والمحافظين والأجهزة الأمنية للحد من تلك الافة التى تهدد الاقتصاد الزراعى، واتخاذ  جميع الإجراءات القانونية للتصدى لها، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف والإزالة الفورية للمخالفين .

وأضاف "عطية" أن هناك لجانا مكثفة من إدارة حماية الاراضى بالمحافظات تعمل على التأكد من دقة بيانات التعديات، وغرف عمليات مركزية تتبع غرف فرعية بجميع مديريات الزراعية للإزالة الفورية فى مهدها، نظرنا لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى، وإحالة مخالفات البناء للنيابة، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة، وتخصيص خط ساخن "37499385" للبلاغ عن اسم المتعدى والحوض والناحية.

 


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