video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:00 ص
الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

أكد المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى، أنه تمت إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا، وذلك لعدم حدوث أزمات فى حالة زيادة كميات مياه عن الوحدات الأساسية داخل المحطة، مشيرًا إلى أنه تم تجربة هذه الوحدات بحضور وزير الرى ومحافظ البحيرة خلال الأيام الماضية  للتأكد من جاهزيتها فى أى وقت.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المصلحة تتعاون مع كل جهات الدولة من خلال إمكانياتها، لأن الجميع فى النهاية يعمل لإنجاح منظومة واحدة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد افتتاح عدد من محطات رفع مياه الرى والصرف وتطوير ورفع كفاءة المحطات التى تعمل حاليًا لتوفير المياه لرى الأراضى الزراعية والتعامل مع مياه السيول فى إطار خطة وزارة الرى لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مصر.

وأشار عبد العاطى إلى أن المصلحة نجحت العام الحالى فى موسم أقصى الاحتياجات، حيث تم تنفيذ طلبات قطاع الرى بكميات المياه طبقًا للزمامات والمناوبات المطلوبة ولم تحدث شكاوى تعطل للمحطات الخاصة برفع مياه الرى، وأن جميع الوحدات جاهزة لموسم السيول، مشيرًا إلى أنه عند وصول مياه السيول إلى أى مجارى مائية سواء كانت رى أو صرف طبقًا للمناسيب الموجودة برفعها للحفاظ على المناسيب فى الوضع الأمن لضمان سلامة الجسور وعدم حدوث غرق لأى مكان، إلى جانب أن هناك تعاون المحافظات فى حالة الحاجة لوحدات طوارئ حتى لو كانت مناطق غير موجود بها محطات خاصة بوزارة الرى أو مصلحة الميكانيكا حيث يتم تحريك هذه المحطات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى حالة وجود كميات مياه كبير للحفاظ على سلامة الأرواح والطرق.

وأكد عبد العاطي أن المصلحة تقوم برفع المياه لمحطات الشرب والمحافظة على المناسيب اللازمة، إلى جانب تشغيل محطات توليد الكهرباء، كما أن لديها الورش الخاصة بها والتى يتم تجهيز العمرات الخاصة بالطلمبات فيها، ولديها مركز الطوارئ لتجهيز وحدات الطوارئ، موضحًا أن المصلحة كانت قد جهزت من قبل 5 وحدات طوارئ بتكلفة 25 مليون جنيه فى جهات خارجية، لكن حاليًا بنم تجهيزها داخليًا توفيرًا للمال العام .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الرى" تعلن عن خفض مناسيب المياه فى النيل والترع والرياحات للتعامل مع الأمطار

نائب محافظ القاهرة: تطهير مخرات السيول مسئولية وزارة الرى

الرى

الميكانيكا والكهرباء

السيول

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم تعلن شكل وآلية عقد امتحانات الصف الأول الثانوى بالثانوية التراكمية

التعليم تعلن شكل وآلية عقد امتحانات الصف الأول الثانوى بالثانوية التراكمية

وزير الاتصالات عن "الزواج الرقمى": المأذون سيعقد القران بالتابلت

وزير الاتصالات عن "الزواج الرقمى": المأذون سيعقد القران بالتابلت

قمة المفلسين محاولة جديدة لإنقاذ داعمى الإرهاب.. لقاء يجمع تميم وأردوغان اليوم فى إسطنبول وإبرام اتفاقيات وعقود بالمليارات مقابل تعزيز حماية أنقرة للدوحة.. الديكتاتور التركى ينعش اقتصاده من خزائن أمير الإرهاب

قمة المفلسين محاولة جديدة لإنقاذ داعمى الإرهاب.. لقاء يجمع تميم وأردوغان اليوم فى إسطنبول وإبرام اتفاقيات وعقود بالمليارات مقابل تعزيز حماية أنقرة للدوحة.. الديكتاتور التركى ينعش اقتصاده من خزائن أمير الإرهاب

الدكتور إبراهيم الهدهد يدافع عن عدم تكفير الأزهر لـ"داعش": لو تركنا الأمر للآراء المزاجية لضاعت الأمة.. ونحن نقدر التراث ولا نقدسه.. وهناك غارة على الإسلام تسعى لقلعه.. والهجمة على البخاري تردد رأى المستشرقين

الدكتور إبراهيم الهدهد يدافع عن عدم تكفير الأزهر لـ"داعش": لو تركنا الأمر للآراء المزاجية لضاعت الأمة.. ونحن نقدر التراث ولا نقدسه.. وهناك غارة على الإسلام تسعى لقلعه.. والهجمة على البخاري تردد رأى المستشرقين

شطة: موضوع "نادي القرن" أسطوانة مشروخة واللي عنده حاجة يقدمها

شطة: موضوع "نادي القرن" أسطوانة مشروخة واللي عنده حاجة يقدمها

رئيس أمازون يصف نفسه بالشخصية الأقل أهمية بالشركة

رئيس أمازون يصف نفسه بالشخصية الأقل أهمية بالشركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة