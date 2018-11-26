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الرئيس السورى يصدر مرسومًا بتعديل 9 حقائب وزارية بالحكومة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:54 م
الرئيس السورى يصدر مرسومًا بتعديل 9 حقائب وزارية بالحكومة الرئيس السورى بشار الأسد
أ ش أ
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أصدر الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الإثنين، المرسوم رقم 360 لعام 2018، بتعديل 9 حقائب وزارية بالحكومة.

ونص المرسوم فى مادته الأولى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - بناء على أحكام الدستور، بأن يكون المهندس حسين عرنوس وزيرا للموارد المائية، والدكتور عاطف نداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، واللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية، والمهندس محمد رامى رضوان مرتينى وزيرا للسياحة، والسيد عماد موفق العزب وزيرا للتربية، والدكتور بسام بشير ابراهيم وزيرا للتعليم العالي، والمهندس سهيل محمد عبد اللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان، والمهندس إياد محمد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة، والمهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيرا للصناعة.

ونصت المادة الثانية بأن ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه، اعتبارا من اليوم الموافق 26 نوفمبر 2018.


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