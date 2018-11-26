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الرئاسة: ولى العهد السعودى يصل القاهرة اليوم وجلسة مباحثات مع الرئيس السيسى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:10 م
الرئاسة: ولى العهد السعودى يصل القاهرة اليوم وجلسة مباحثات مع الرئيس السيسى السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
كتب محمد الجالى
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يصل اليوم إلى القاهرة، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى زيارة لوطنه الثانى مصر تستغرق يومين.
 
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.
 
 
 

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