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"الدلتا للسكر": بدء إنتاج السكر المحلى من البنجر فبراير 2019

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:20 ص
"الدلتا للسكر": بدء إنتاج السكر المحلى من البنجر فبراير 2019 بنجر السكر - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أعلنت شركة الدلتا لبنجر السكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة  ان مساحات الاراضى التى تعاقدت عليها  الشركة  مع المزارعين خلال الموسم الحالى لزراعتها بنجر سكر بلغت  114 ألف و351 فدان  بنظام الزراعة التعاقدية  وذلك مقابل التعاقد على 94  ألف و586 فدان  خلال  العام  الماضى، بزيادة قدرها 19  ألف و795 فدان مقارنة بالعام الماضى.
 
وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر فى تصريحات صحفيه اليوم، أنه تم زراعة 114  ألف  76 فدان بنجر سكر من المساحات المتعاقد عليها مع المزارعين حتى الآن  وسيتم الانتهاء  من زراعة باقى مساحات الاراضى المتعاقد عليها  خلال أيام لافتا الى  صرف علاوة تشجيعية لمن يقوم من المزارعين  بالتبكير فى زراعة بنجر السكر مع صرف تقاوى البنجر مجانا وذلك تشجيعا من الشركة للتبكير فى الزراعة،  حيث يوجد ما يقرب من 62 ألف فدان  تم زراعتهم مبكرا  خلال الموسم الحالى من اجمالى مساحات  الاراضى المتعاقد عليها مع المزارعين ،  الامر الذى سينعكس على التبكير أيضا فى بدء تشغيل مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ وإنتاج السكر المحلى من محصول بنجر السكر فى الموسم الجديد  اعتبارا من الأسبوع الاول من شهر فبراير المقبل مما سيعزز المخزون الاستراتيجى للسكر والذى يتجاوز حاليا 5 أشهر  .    .

 
وأوضح " أبو اليزيد" انه يتم توفير تقاوى بنجر السكر للمزراعين  بسعر مدعم وكذلك توفير الاسمدة والمبيدات بأسعار مدعمه ويتم سدادها  لأجل  ولحين توريد المزارعين محصول بنجر السكر  للشركة  واستلام ثمنه ، لافتا الى ان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  وجه بتيسير إجراءات استلام  البنجر من المزارعين  والاستعداد لبدء الموسم الجديد لانتاج السكر المحلى .


وأشار الدكتور أحمد أبو اليزيد،  الى أن شركة الدلتا لبنجر السكر هى كبرى شركات إنتاج  بنجر السكر فى الشرق الأوسط، وأن المصانع الخاصة بها على  مساحة 105 أفدنة حيث يوجد لدى الشركة خطين إنتاج بكفاءة  إنتاجية   350 ألف طن  وتمثل  13% من احتياجات مصر من السكر، لافتا إلى  أن الحكومة حريصة على  تطوير زراعة وإنتاج السكر من البنجر وكذلك المحاصيل المرتبطة بإنتاج السكر مثل القصب، حيث تعد ذلك من أهم الصناعات التحويلية.
 


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أحمد ابو اليزيد

السكر المحلى

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