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"الدفاع الجزائرية": القبض على 4 عناصر دعم للإرهابيين بولايتى البويرة وميلة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:05 م
"الدفاع الجزائرية": القبض على 4 عناصر دعم للإرهابيين بولايتى البويرة وميلة القوات الجزائرية ـ صورة أرشيفية
الجزائر (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين، القبض على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتى البويرة (شمال) وميلة (شمال شرق).

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية- فى بيان اليوم الاثنين، أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلوماتى أوقفت دوريات للجيش أمس بكل من ولايتى البويرة وميلة 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

وأضاف البيان أنه فى إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت دورية للجيش بالبليدة (شمال) شخصين بحوزتهما أوراق نقدية مزورة بقيمة (4.372.000,00) دينار جزائرى، بالإضافة إلى معدات تستعمل فى عملية تزوير النقود، مشيرا إلى أن عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش) ضبطوا 4 آلاف و434 قرصا مهلوسا بكل من تلمسان (غرب) وسكيكدة (شمال شرق).

 


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