الخارجية السعودية تنشر صورا لجلسة مباحثات الرئيس السيسى مع ولى العهد السعودى

نشرت وزارة الخارجية السعودية صور تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية فى قصر الاتحادية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل بمطار القاهرة الدولى، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى زيارة لوطنه الثانى مصر، تستغرق يومين

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان صحفى سابق ، إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.