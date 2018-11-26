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الخارجية السعودية تنشر صورا لجلسة مباحثات الرئيس السيسى مع ولى العهد السعودى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:43 م
الخارجية السعودية تنشر صورا لجلسة مباحثات الرئيس السيسى مع ولى العهد السعودى الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان
كتب : أحمد جمعة
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نشرت وزارة الخارجية السعودية صور تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية فى قصر الاتحادية.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل بمطار القاهرة الدولى، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى زيارة لوطنه الثانى مصر، تستغرق يومين 
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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان صحفى سابق ، إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.
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