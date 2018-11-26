video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: المملكة المتحدة تعيش لحظات إفاقة بسبب بريكست

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:00 ص
الجارديان: المملكة المتحدة تعيش لحظات إفاقة بسبب بريكست رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

رأت صحيفة الجارديان البريطانية أن المملكة المتحدة تعيش "لحظات إفاقة" واقعية، وأن اتفاق رئيسة الوزراء بشأن بريكست هو اتفاق سيء لأن فكرة الخروج من الاتحاد بالأساس هى فكرة "حمقاء" على حد تعبير الصحيفة.

ونبهت الصحيفة إلى أن توقيع الاتحاد الأوروبى أمس الأحد، على اتفاق تيريزا ماى إنما كان الجزء الأيسر من مهمة صعبة تضطلع بها رئيسة الوزراء.

ورجحت الجارديان فشل ماى فى مهمتها المتعلقة بتمرير الاتفاق فى البرلمان البريطانى الشهر المقبل، فى ظل تزايد مطرد لأعداد منتقدى هذا الاتفاق فى ذلك البرلمان سواء من أعضاء حزب المحافظين الحاكم أو من غيره.

ورأت الصحيفة أن بريطانيا تشهد بداية فصل جديد من حياتها يكتنفه الغموض؛ بحيث لم يعد البريطانيون يرون بوضوح سوى أن بلدهم اقترب من نهاية غير سعيدة وغير ضرورية فى قصة امتد زمنها زهاء 45 سنة.

ولفتت الجارديان إلى سيادة نغمة الحزن بوضوح فى كلمات ساسة الاتحاد الأوروبى إبان التوقيع على اتفاق ماى بشأن بريكست، واصفين اليوم بالحزين بل والمأساوي؛ فى حين وجدت ماى نفسها مضطرة للتعبير عن التفاؤل بشأن مستقبل بلادها؛ غير أن الأسابيع الماضية أثبتت أن بريطانيا فى خسارة، وأن أى اتفاق بشأن بريكست هو اتفاق سىء للبلاد.

ونبهت الصحيفة إلى أن بريطانيا عانت بالفعل أضرارا وخسائر فى تعاملاتها مع دول أخرى حول العالم ودول أعضاء بالاتحاد الأوروبى – على نحو ما ظهر بجلاء فى النزاع الأخير حول السيادة على منطقة جبل طارق بين بريطانيا وأسبانيا.

وفى هذا الصدد، لفتت الجارديان إلى إعلان الاتحاد الأوروبى وقوفه إلى جانب أسبانيا، على لسان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر؛ ويأتى ذلك الموقف ببساطة لأن أسبانيا مع الاتحاد الأوروبى.

وتساءلت الصحيفة فى ظل ذلك الموقف عما ستلاقيه المملكة المتحدة عندما تمضى وحيدة فى مفاوضات مع الولايات المتحدة والصين وغيرهما.

ونوهت عن حقيقة أن الشعب البريطانى لم يعد مستعدا لإهدار مزيد من الوقت فى الجدل حول بريكست؛ لكن عندما يتحد أنصار البقاء والخروج معا فى مواجهة مقترَح ماى فى هذا الصدد، فإن ذلك يقطع الطريق على أى آفاق فى ظل هذا المقترَح.

ورصدت الجارديان زخما تكتسبه الدعوة لإجراء استفتاء ثان حول بريكست فى أوساط الساسة والعامة على السواء.

واختتمت الصحيفة قائلة إن البريكست هو أزمة اقتصادية وسياسية وعامل تأجيح وانقسام، وأن البريكست فكرة حمقاء تتضح معالمها يوما بعد يوم ولمّا توضع نهايتها بعد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيران بريكست تحرق تريزا ماى.. وصحافة لندن: موافقة قادة أوروبا على خروج بريطانيا فى 38 دقيقة "إهانة" ويؤكد أنهم المستفيدون من مغادرتنا عضوية الاتحاد.. و"بلير" يدعو لـ"جبهة إنقاذ" وتنظيم استفتاء جديد

رئيس الوزراء الأسبانى: سنناقش الإدارة المشتركة لجبل طارق بعد "بريكست"

تيريزا ماى تؤكد أن اتفاق بريكست هو الممكن

قبرص: الاتفاق حول بريكست ليس حدثا بارزا يستدعى السعادة حياله

بلير: حزب "العمال" يتجه لإعلان دعم استفتاء ثان على "بريكست"

بريطانيا

اخبار بريطانيا

بريكست

اخبار بريكست

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

محمد صلاح يحقق العلامة الكاملة تهديفيًا مع ليفربول.. فيديو وصور

محمد صلاح يحقق العلامة الكاملة تهديفيًا مع ليفربول.. فيديو وصور

صور.. حبس صاحب مركب الموت ونجله لاتهامهما بغرق 5 عمال فى البحيرة

صور.. حبس صاحب مركب الموت ونجله لاتهامهما بغرق 5 عمال فى البحيرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة