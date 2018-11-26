التفتيش المالى والإدارى بالأقصر يحيل 124 موظفاً للتحقيق

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن عبد الحميد الكيلانى مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى برئاسة مدينة الأقصر، أنه فى إطار القيام بأعمال التفتيش المفاجئ على القطاعات المختلفة والمتابعة الشهرية عن شهر نوفمبر 2018 على مستوى المدينة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، تم تنفيذ عدة حملات للمرورعلى عدد من المواقع والمؤسسات خلال شهر نوفمبر الجارى.

وكشفت الحملة عن قيام 124 موظفاً وموظفة بتوقيع انصراف ومغادرة مقر العمل بدون سند قانونى قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية ، وتم تحويلهم إلى الشئون القانونية وتوقيع جزاءات رادعة ، بالإدارات المختلفة من (تعليم وطب بيطرى وأحياء وقطاعات ومراكز شباب وممشى وأسواق ومدارس ووحدات صحية ومستشفيات ، ووحدات تضامن وجمعيات وحملات وغيرها ) والتابعة لمدينة الأقصر.

وأضاف عبد الحميد الكيلانى - في بيان صحفي - أنه تم المرور والمتابعات المختلفة على جميع المرافق والخدمات التابعة للمدينة ، حيث تم المرور والمتابعة على عدد 215 إدارة مختلفة ، لافتاً إلى أن محاضر الأعمال التى تم الحفظ فيها 116 محضر نظر وحفظ ، يدل على الإنضباط وسير العمل ، ومن جانبة أكد رئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف ، إحالة كافة المخالفين إلى الشئون القانونية ، مؤكدا على إستمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس مدينة الأقصر بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.