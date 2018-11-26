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البريد يوقع بروتوكول مع "بتروتريد" لتحصيل أقساط وفواتير الغاز الطبيعى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:12 م
البريد يوقع بروتوكول مع "بتروتريد" لتحصيل أقساط وفواتير الغاز الطبيعى بروتوكول البريد وشركة بتروتريد
كتبت هبة السيد
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وقعت الهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون مع شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" يتيح للبريد المصرى تحصيل أقساط وفواتير الغاز الطبيعى عبر مراكز الخدمات البريدية المنتشرة على مستوى الجمهورية. 
 
وقع البروتوكول عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، جمال عمران رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بتروتريد"، وذلك على هامش معرض القاهرة الدولى للاتصالات اليوم الاثنين.
 
قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن تقديم خدمة تحصيل أقساط وفواتير الغاز الطبيعى عبر مكاتب البريد يأتى فى إطار دعم خطط الدولة للتسهيل على المواطنين، وذلك ضمن استراتيجية التحول الرقمى التى تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة خدمات الكترونية مطورة تحظى على رضاء المواطنين.
 
وأوضح عصام الصغير، أن هذا البروتوكول يتيح للبريد المصرى تحصيل أقساط وفواتير الغاز الطبيعى عبر 4000 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية، مشيراً الى ان هذا البروتوكول يهدف الى توفير طرق سداد فواتير الغاز عبر منافذ متعددة لمواكبة التطور فى مجال التحصيل الالكترونى لإحداث طفرة إيجابية فى شكل ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ليكون البريد المصرى الاختيار الأول للمواطن، وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية.
 

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بتروتريد

اقساط الغاز

البريد




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