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الإعدام لعامل بسوهاج قتل 3 أشخاص للاستيلاء منهم على سيارة محملة بالدواجن

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:30 م
الإعدام لعامل بسوهاج قتل 3 أشخاص للاستيلاء منهم على سيارة محملة بالدواجن محكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين وبإجماع الآراء، إعدام المتهم " سيد.ف.س" عامل بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل المجنى عليهم " يسرى.س" وسامى.ى" وشقيقه شريف وذلك للاستيلاء على سيارة محملة بالدواجن بدائرة مركز طما.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد عبد الرحمن ووليد سيد أمير، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2011 بدائرة مركز طما عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل المجنى عليهم فى الطريق العام أثناء قيادتهم سيارة محملة بالدواجن وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة رئيس المباحث وتم نقل الجثث إلى مستشفى طما العام وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث كان المجنى عليهم يقودون سيارة محملة بالدواجن بطريق طما متجهة إلى مدينة القوصية وفى الطريق خرج المتهم على المجنى ليعهم وقطع عليهم الطريق وبحوزته سلاحا اليا وقام بتهديدهم واستولى منهم على السيارة ثم أطلق عليهم النار واحدا تلو الآخر فسقطوا جمعيا غارقين فى دمائهم وتوفوا فى الحال.

 

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


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