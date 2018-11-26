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الإسماعيلية: مشروع أنفاق قناة السويس يختصر العبور لسيناء من ساعة لـ5 دقائق

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:00 ص
الإسماعيلية: مشروع أنفاق قناة السويس يختصر العبور لسيناء من ساعة لـ5 دقائق انفاق قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أكد المهندس عبدالله الزغبى السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أن مشروع أنفاق قناة السويس من المشروعات الحيوية والمهمة ليس فقط للإسماعيلية ولكن لمصر كلها، حيث يقوم المشروع بتوفير الوقت اللازم للعبور إلى سيناء أسفل القناة من ساعة تقريبا يقضيها المواطن أو السيارات فى المعديات والزحام إلى 5 دقائق فقط للعبور من الغرب إلى الشرق، بالإضافة إلى خدمة المدن الجديدة التى يتم حاليا الانتهاء منها فى الإسماعيلية الجديدة شرق القناة والتى سوف تستقبل أكثر من 58 ألف مواطن خلال الفترة القادمة، ومشروعات محور قناة السويس والمساهمة فى تنمية سيناء وتعميرها.

وأوضح الزغبى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع أنفاق قناة السويس مشروع قومى على أرض الإسماعيلية، نتابع مع الهيئة الهندسية تنفيذ المشروع ونساهم بما يطلب منا لإنجاز المشروع فى فترة قياسية، والذى سوف يغير من شكل الخريطة فى شرق قناة السويس وفى الإسماعيلية والتى سوف تشهد طفرة اقتصادية كبرى، علاوة على ربط شرق القناة وسيناء بالدلتا لجلب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية فى المنطقة.


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