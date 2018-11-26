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الإسكان ترد على شائعة نفاد الوحدات المطروحة بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:01 م
الإسكان ترد على شائعة نفاد الوحدات المطروحة بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر وحدات سكنية
كتبت ــ هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بنفاد الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "جنةللإسكان الفاخر بجميع المدن التي يشملها المشروع، تواصل المركز  مع الوزارة والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الوزارة عدم صحة ما تردد بشأن نفاد جميع الوحدات السكنية المطروحة بمشروع جنة للإسكان الفاخر، وأن باب الحجز ما زال مفتوحاً أمام المصريين المنطبق عليهم شروط هذا المشروع، سواء بالداخل أو المقيمين بالخارج، الذين سبق لهم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، ودفع مقدمات الحجز في المواعيد المحددة.
 
وأوضحت أن الوحدات التي نفدت بمشروع جنة هي تلك الموجودة في مدينة الشيخ زايد فقط، أما باقي المدن -التي يشملها المشروع- فيوجد بها وحدات متاحة وهى (أكتوبر والشروق والعبور ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة(، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إحجام المواطنين عن شراء الوحدات.
 
 
 
 
 

 


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