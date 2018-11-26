الإحصاء: 24% انخفاض فى حوادث الطرق و"الملاكى" الأكثر تسببا فى التصادمات

كتبت- هبة حسام

انخفض إجمالى عدد حوادث السيارات على الطرق خلال النصف الأول من عام 2018، بالغا 4426 حادثا، مقابل 5836 حادثا فى نفس الفترة من عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 24.2%.

وقال جهاز الإحصاء، فى تقرير صادر عنه اليوم الإثنين، عن حوادث الطرق "سيارات وقطارات" خلال النصف الأول من 2018، إنه نتج عن حوادث السيارات فى تلك الفترة 1560 متوفيا، و 5936 مصابا، و7037 مركبة تالف، لافتا إلى أن السيارات الملاكى هى أكثر أنواع المركبات تسببا للحوادث.

وأضاف الجهاز فى تقريره، أن حوادث السيارات "الملاكى" بلغ عددها 3023 مركبة بنسبة 43.0% من إجمالى حوادث المركبات فى النصف الأول من 2018، لافتا إلى انخفاض إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن جملة الحوادث الواقعة فى الفترة المذكورة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ إجمالى عدد الوفيات فى النصف الأول من العام الحالى 1560 متوفيا، مقابل 1929 متوفيا فى نفس الفترة من 2017 بنسبة انخفاض قدرها 19.1%، كما انخفض عدد المصابين إلى 5936 مصابا، مقابل 7217 مصابا بنسبة انخفاض 17.7%.

وأشار التقرير، إلى انخفاض معدل الحوادث إلى 24.6 حادثة لكل يوم خلال النصف الأول من 2018، مقابل 32.4/ اليوم فى نفس الفترة من عام 2017، كما انخفض معدل الوفيات إلى 8.7 متوفى لكل يوم، مقابل 10.7 فى نفس الفترة من عام 2017، ومعدل المصابين إلى 33 مصابا لكل يوم، مقابل 40.1 فى نفس الفترة من عام 2017.





فيما بلغ معدل قسوة الحوادث على مستوى المحافظات والطرق السريعة 26.3 متوفى لكل 100 مصاب، كما بلغ معدل خطورة الحوادث 1.7 متوفى أو مصاب/ حادثة خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأوضح التقرير الإحصائى، أن العنصر البشرى هو السبب الرئيسى للحوادث، حيث بلغت نسبته 75.7%، تلاه العنصر الميكانيكى (الحالة الفنية للمركبة) بنسبة 17.1%، وأقلهم العنصر البيئى (حالة الطريق) بنسبة 2.9% من إجمالى أسباب الحوادث فى النصف الأول من 2018.

وتضمن التقرير أيضا الإشارة إلى حوادث القطارات، حيث أظهرت البيانات، ارتفاع إجمالى عدد حوادث القطارات إلى 1082 حادثا خلال النصف الأول من 2018، مقابل 793 حادثا فى نفس الفترة من عام 2017، بنسبة تراجع قدرها 36.4%.

فيما بلغ أكبر عدد للحوادث، بوجه بحرى (الدلتا)، حيث بلغ العدد 735 حادثا بنسبة 67.9%، من إجمالى حوادث القطاارت، تلاه وجه قبلى بعدد 244 حادثا بنسبة 22.6%، ثم المنطقة المركزية بعدد حوادث، بلغ 103 حادث بنسبة 9.5% من إجمالى حوادث القطارات على مستوى المناطق .





وشكل اصطدام عربات القطار ببوابة المنافذ ( المزلقانات) أكثر أسباب حوادث القطارات على مستوى المناطق، حيث بلغ عددها 879 حادثا بنسبة 81.2% من إجمالى عدد حوادث القطارات خلال النصف الأول من 2018، فيما معدل قسوة حوادث القطارات 66.0 متوفى لكل 100 مصاب، كما بلغ معدل الخطورة 0.1 متوفى أو مصاب/ حادثة.