الإحصاء: "السكة الحديد" رفعت إيراداتها إلى 198 مليون جنيه فى أكتوبر الماضى

كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، تحقيق هيئة السكك الحديدية ارتفاعا فى إيراداتها خلال شهر أكتوبر الماضى، سواء مقارنة بالشهر السابق له مباشرة "سبتمبر 2018"، أو بالشهر المماثل من العام السابق "أكتوبر 2017".

وبلغ إجمالى الإيرادات المحققة خلال الشهر الماضى 198.2 مليون جنيه، مقابل 190 مليون جنيه فى سبتمبر السابق له، و 170.4 مليون جنيه فى أكتوبر 2017، فيما أشارت البيانات الإحصائية إلى أن عدد ركاب القطارات خلال شهر أكتوبر الماضى، سجل 22.4 مليون راكب.

وأوضحت البيانات، ارتفاع كميات البضائع المنقولة عبر القطارات خلال شهر أكتوبر الماضى، مقارنة بشهر سبتمبر السابق له، بينما انخفضت مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضى "أكتوبر 2017"، حيث بلغت كميات البضائع فى أكتوبر 2018 نحو 472.7 ألف طن، وفى سبتمبر 314.5 ألف طن، بينما بلغت 474 ألف طن فى أكتوبر 2017.

كما أشارت البيانات الإحصائية، إلى أن حوادث القطارات خلال شهر أكتوبر الماضى، شهدت انخفاضا، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2017، حيث بلغت الشهر الماضى 166 حادثا، مقابل 199 حادثا فى أكتوبر 2017.



إيرادات السكة الحديد



عدد ركاب السكة الحديد