video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإحصاء: إعلان مؤشرات الفقر يناير 2019.. ورئيس الوزراء "مهتم" بالنتائج

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:00 ص
الإحصاء: إعلان مؤشرات الفقر يناير 2019.. ورئيس الوزراء "مهتم" بالنتائج إعلان مؤشلاات الفقر نهاية يناير 2019
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

كشف عبد الحميد شرف الدين مدير الإدارة العامة للإحصاءات والتعدادات السكانية بجهاز الإحصاء، أن إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والتى تعلن من خلاله مؤشرات الفقر، سيتم نهاية يناير 2019، على أن يتم إعلان تلك المؤشرات خلال مؤتمر صحفى كبير بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وأكد شرف الدين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مهتم بنتائج هذا البحث، نظراً لأنها ستعكس أرقاماً هامة عن نسب الفقر والفقراء فى مصر والتى تسعى الحكومة دائماً لتوجيه خطط الإصلاح لهم.

وأضاف، مدير إدارة الإحصاءات والتعدادات، أن الأعمال الميدانية لتنفيذ بحث الدخل والإنفاق انتهت آخر الشهر الماضى، بعد أن استمرت لمدة عام، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تشهد جمع النتائج ومراجعتها وتدقيقها، استعداداً لإعلانها فى الوقت المذكور.

يذكر أن بحث الدخل والإنفاق الذى يقوم بتنفيذه جهاز الإحصاء كل عامين، يوفر البيانات التى تمكن من قياس مستويات المعيشة وتحديد خطوط الفقر التى يعتمد عليها متخذى القرار فى وضع برامج الحماية الاجتماعية.

تم إجراء أول بحث فى هذا الإطار شاملا جميع محافظات الجمهورية بدءا من عام 1958/1959، ثم تلاه العديد من الأبحاث بدورية منتظمة كل 5 سنوات، ولكن اعتبارا من عام 2008/2009 تم تعديل دورية البحث لتصبح كل عامين بدلا من 5 سنوات.

استهدف جهاز الإحصاء من تعديله لدورية إجراء بحث الدخل والإنفاق، رصد التغيرات السريعة فى مستوى معيشة الأسرة المصرية على فترات متقاربة، ويعد البحث هو الـ 13 فى سلسلة تلك الأبحاث، والذى تم تنفيذه "إلكترونيا" باستخدام الباحثين لـ"مينى لاب" فى جمع البيانات من الميدان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"اليوم السابع" داخل معمل "الدخل والإنفاق" المسئول عن رصد مؤشرات الفقر.. صور

ماذا يعنى بحث الدخل والإنفاق الذى ينفذه "الإحصاء" كل عامين؟

"اليوم السابع" يكشف تفاصيل بحث "الدخل والإنفاق 2017-2018".. اتجاه لتعديل خط الفقر للمصريين ورفعه لـ 800 جنيه بدلا من 482جنيها.. وتوقعات بزيادة نسبة الفقراء لأكثر من 35%.. الإحصاء: بدء البحث أول أكتوبر ولمدة عام

"المركزى للإحصاء" : بيانات الدخل والإنفاق خارج أسئلة التعداد السكانى

ننشر تفاصيل بحث "الدخل والإنفاق" لـ2017.. "الإحصاء": رصد المستوى المعيشى للمواطن وتحديد خريطة الفقر على مستوى الجمهورية وإعلانها نهاية العام.. ورئيس الإحصاءات السكانية: بدء تنفيذ البحث يوليو المقبل

مؤشرات الفقر

بحث الدخل والانفاق

اخبار الاقتصاد

جهاز الاحصاء

الاسر المصرية




لا تفوتك
ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

محمد صلاح يحقق العلامة الكاملة تهديفيًا مع ليفربول.. فيديو وصور

محمد صلاح يحقق العلامة الكاملة تهديفيًا مع ليفربول.. فيديو وصور

صور.. حبس صاحب مركب الموت ونجله لاتهامهما بغرق 5 عمال فى البحيرة

صور.. حبس صاحب مركب الموت ونجله لاتهامهما بغرق 5 عمال فى البحيرة

التعليم تعلن شكل وآلية عقد امتحانات الصف الأول الثانوى بالثانوية التراكمية

التعليم تعلن شكل وآلية عقد امتحانات الصف الأول الثانوى بالثانوية التراكمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة