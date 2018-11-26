الإحصاء: إعلان مؤشرات الفقر يناير 2019.. ورئيس الوزراء "مهتم" بالنتائج

كتبت- هبة حسام

كشف عبد الحميد شرف الدين مدير الإدارة العامة للإحصاءات والتعدادات السكانية بجهاز الإحصاء، أن إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والتى تعلن من خلاله مؤشرات الفقر، سيتم نهاية يناير 2019، على أن يتم إعلان تلك المؤشرات خلال مؤتمر صحفى كبير بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وأكد شرف الدين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مهتم بنتائج هذا البحث، نظراً لأنها ستعكس أرقاماً هامة عن نسب الفقر والفقراء فى مصر والتى تسعى الحكومة دائماً لتوجيه خطط الإصلاح لهم.

وأضاف، مدير إدارة الإحصاءات والتعدادات، أن الأعمال الميدانية لتنفيذ بحث الدخل والإنفاق انتهت آخر الشهر الماضى، بعد أن استمرت لمدة عام، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تشهد جمع النتائج ومراجعتها وتدقيقها، استعداداً لإعلانها فى الوقت المذكور.

يذكر أن بحث الدخل والإنفاق الذى يقوم بتنفيذه جهاز الإحصاء كل عامين، يوفر البيانات التى تمكن من قياس مستويات المعيشة وتحديد خطوط الفقر التى يعتمد عليها متخذى القرار فى وضع برامج الحماية الاجتماعية.

تم إجراء أول بحث فى هذا الإطار شاملا جميع محافظات الجمهورية بدءا من عام 1958/1959، ثم تلاه العديد من الأبحاث بدورية منتظمة كل 5 سنوات، ولكن اعتبارا من عام 2008/2009 تم تعديل دورية البحث لتصبح كل عامين بدلا من 5 سنوات.

استهدف جهاز الإحصاء من تعديله لدورية إجراء بحث الدخل والإنفاق، رصد التغيرات السريعة فى مستوى معيشة الأسرة المصرية على فترات متقاربة، ويعد البحث هو الـ 13 فى سلسلة تلك الأبحاث، والذى تم تنفيذه "إلكترونيا" باستخدام الباحثين لـ"مينى لاب" فى جمع البيانات من الميدان.