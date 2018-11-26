الأوقاف: 139مدرسة علمية و764 مدرسة قرآنية تنشر الفكر الوسطى وتحارب التطرف

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن وزارة الأوقاف تسير وفق خطة محكمة واستراتيجية واضحة مرنة ومتجددة ومتطورة وديناميكية لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف وتحصين النشء والشباب ضد الأفكار المتطرفة.

وأضاف الوزير، فى بيان صحفى، يجب الأخذ بزمام القراءة المتأنية لقضايا العصر في إطار الحفاظ على الثوابت والتجديد في إطار المتغيرات وفق ظروف العصر ومستجداته، وبنت هذه الخطة على محاور متعددة منها الخطب والدروس والندوات والمحاضرات والمقالات والتأليف والترجمة والنشر، وخوض غمار التجديد.

وأشار إلى أن المدارس العلمية التي بلغت هذا العام 2018 م 139 مدرسة علمية بزيادة 97 مدرسة علمية عن العام الماضي 2017 م بنسبة زيادة 131 ٪؜ تقريبا، و 764 مدرسة قرآنية بزيادة 175 مدرسة قرآنية عن العام الماضي بنسبة زيادة 29٪؜ تقريبا ، و28 مركزا للثقافة الإسلامية بزيادة 6 مراكز جديدة هذا العام، منها ثلاثة مراكز بمحافظة شمال سيناء، إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل العصرية المتنوعة.

ولفت الوزير، الى استعداد الوزارة لافتتاح أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين مطلع العام القادم 2019 م ، وكذلك إعدادها لعقد المؤتمر الدولي السنوي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يعقد بومي 19 و20 يناير القادم 2019م تحت عنوان : " بناء الشخصية الوطنية وأثره في استقرار الدول والمجتمعات وتحقيق رقيها وتقدمها " ، مع التوسع المضطرد المستمر في القوافل الدعوية والمدارس العلمية والقرآنية وسائر الأعمال العلمية والدعوية والتثقيفية.