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الأرصاد: طقس الغد معتدل بمعظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة تسجل 16 درجة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:14 ص
الأرصاد: طقس الغد معتدل بمعظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة تسجل 16 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد و السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء  بالقاهرة العظمى 25  والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجة ، ومطروح العظمى 23 والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى  28  والصغرى 15 درجة.
 
 

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