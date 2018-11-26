افتتاح المهرجان الارشادى الثامن للجوالات بجامعة بنها

وأكد الدكتور المغربي، علي تميز الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، مشيداً بتنظيم مثل هذه الدورات التي تعمل علي بناء قدرة الشباب المصري على تخطي السلبيات والقضاء عليها باعتبارهم مستقبل مصر.

وطالب المغربي، طلاب الجامعة بالعمل في مجموعات والبعد عن الفردية والاجتهاد وتعظيم الايجابيات، مشيداً بمشاركة احدي المدارس الخاصة بالقليوبية في مهرجان الجامعة الارشادي.

من جانبه اكد الدكتور خالد عيسوى، منسق عام الانشطة الطلابية، أن المهرجان يشارك فيه 160 طالبه يمثلون 12 كلية على مستوى كليات الجامعة ويستمر حتى يوم 29 نوفمبر الجارى.

وأضاف عيسوى، أن المهرجان يهدف الى توطيد التعاون بين طالبات كليات الجامعة وترسيخ مفهوم الخدمة العامة وخدمة المجتمع وتطبيق أهداف ومبادئ الحركة الكشفية به من خلال العمل الجاد.