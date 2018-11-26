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استقرار أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين 26-11-2018

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:48 م
استقرار أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين 26-11-2018 فاكهة - أرشيفية
أسماء أمين
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استقرت أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الإثنين 26-11-2018، وفقا لآخر تحديث الموقع الرسمى لها، حيث بلغ سعر البرتقال من 2.5- 4 جنيهات، سعر كيلو البرتقال السكرى من 3-4 جنيهات، سعر برتقال "أبو سرة" بلغ من 2 - 4 جنيهات، استقر سعر "اليوسفى" ليصل من 2 - 5 جنيهات.

وسعر كيلو التين البرشومى من 5 -10 جنيهات، والعنب الأحمر الرومى بلغ سعر الكيلو من 3 - 5 جنيهات، سعر الجريب فروت من 4- 6 جنيهات.

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 22  جنيه، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، بلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 7 جنيهات، وصل سعر الرمان من 4 - 10 جنيهات للكيلو، سعر الكاكا بلغ من 5-11 جنيهاً، بلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها.


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