استقرار أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين 26-11-2018

أسماء أمين

استقرت أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الإثنين 26-11-2018، وفقا لآخر تحديث الموقع الرسمى لها، حيث بلغ سعر البرتقال من 2.5- 4 جنيهات، سعر كيلو البرتقال السكرى من 3-4 جنيهات، سعر برتقال "أبو سرة" بلغ من 2 - 4 جنيهات، استقر سعر "اليوسفى" ليصل من 2 - 5 جنيهات.

وسعر كيلو التين البرشومى من 5 -10 جنيهات، والعنب الأحمر الرومى بلغ سعر الكيلو من 3 - 5 جنيهات، سعر الجريب فروت من 4- 6 جنيهات.

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 22 جنيه، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، بلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 7 جنيهات، وصل سعر الرمان من 4 - 10 جنيهات للكيلو، سعر الكاكا بلغ من 5-11 جنيهاً، بلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها.