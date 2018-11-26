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استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال ولى العهد السعودى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:39 م
استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال ولى العهد السعودى سمو الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى
كتب ــ هانى عثمان _ محمود عبد الغنى
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يشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، استعدادات مكثفة لاستقبال سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، المقرر وصوله خلال الساعات المقبلة، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
 
 
قامت سلطات مطار القاهرة، بتمشيط المنطقة وإخلاء جراج السيارات المقابل لاستراحة رئاسة الجمهورية، وتم وضع الأعلام المصرية والسعودية على الطريق المؤدى إلى الصالة الرئاسية بالمطار. 
 
 
 
ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي وولي العهد السعودي قمة مصرية سعودية، يتناولان خلالها عددًا من القضايا الإقليمية والثنائية إلى جانب التنسيق بشأن تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا.
 
 
 
 
 
 

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