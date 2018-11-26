استجابة لـ"شكوتك بصوتك": "صحة الإسكندرية" تعالج طفلا بمستشفى الأنفوشى

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، استجابته إلى رحاب فنجرى والدة الطفل ‪‎‪ريان خالد السيد بمنطقة الظاهرية بمحافظة الإسكندرية، والتى قامت بإرسال رسالة استغاثة إلى خدمة صحافة المواطن باليوم السابع تطالب فيها بسرعة إنقاذ طفلها المريض والمصاب بالتهاب رئوى، والذى يبلغ من العمر 4 أشهر، لحجزه بأحد المستشفيات بالإسكندرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى الأنفوشى لتلقى العناية الطبية اللازمة.