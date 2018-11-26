ارتفاع عدد المصابين جراء الزلزال فى إيران إلى أكثر من 600 شخص

رويترز

قال التلفزيون الإيرانى اليوم الاثنين إن زلزالا بقوة 6.3 درجة وقع على الحدود الغربية لإيران مع العراق مما أدى لإصابة أكثر من 600 شخص معظمهم إصابتهم بسيطة ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

وشعر سكان في سبعة أقاليم على الأقل بالزلزال الذى وقع أمس الأحد لكن الشعور به كان أقوى فى إقليم كرمانشاه، حيث قُتل أكثر من 600 العام الماضى وأصيب الآلاف فى أقوى زلزال تشهده إيران فى 10 سنوات.

ونقل التلفزيون عن مسؤولين قولهم "عدد المصابين وصل 646... معظمهم لم يدخل المستشفى لأن إصاباتهم بسيطة". وقال رئيس جمعية الهلال الاحمر الإيرانية محمود محمدى نسب للتلفزيون إنه لم يسقط قتلى.