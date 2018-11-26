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ارتفاع صادرات مصر للسودان بنسبة 35.9% لتسجل 8.1 مليار جنيه خلال 2017

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:00 ص
ارتفاع صادرات مصر للسودان بنسبة 35.9% لتسجل 8.1 مليار جنيه خلال 2017 صادرات - أرشيفية
كتبت – هبة حسام
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كشفت نشرة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن إجمالى الصادرات المصرية للسودان بلغت 8.1 مليار جنيه فى 2017، مقابل 6 مليارات فى 2016 بزيادة 35.9% وتحتل السودان المركز الأول كأكبر دول حوض النيل استيرادا من مصر ، وفيما يلى جدول بأهم صادرات مصر للسودان 

 

صادرات مصر للسودان
صادرات مصر للسودان

 

وأشارت نشرة الاحصاء، إلى أن واردات مصر من السودان بلغت قيمتها 1.9 مليار جنيه فى 2017، مقابل 700 مليون جنيه فى 2016 بزيادة 158% وتحتل السودان المركز الثانى كأكبر دول حوض النيل التى تستورد مصر منها، وفيما يلى بيان بأهم واردات مصر من السودان 

 

 

واردات مصر من السودان
واردات مصر من السودان

 


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