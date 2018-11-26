ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

كتب – إسلام سعيد

سجلت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018 حوالى 18.58 مليار دولار مقابل 17.4 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى بزيادة قدرها 6.7 %.

وعلى جانب أخر سجلت واردات مصر غير البترولية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 57.765 مليار دولار مقابل 48.545 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، بزيادة قدرها 9.2 مليار دولار وبنمو 19% بحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وسجلت التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018 نحو 78.4 مليار دولار في مقابل 67.096 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بارتفاع قدرة 14.4% .