ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال غرب إيران إلى 716 مصابًا

طهران(أ ش أ)

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال، الذى ضرب غرب البلاد أمس، إلى 716 مصابا فيما لم ترد تقارير تفيد بوقوع وفيات.

وأفادت تقارير بالإعلام الإيرانى الرسمى بأنه تم تسجيل أكثر من 160 هزة ارتدادية بمنطقة الزلزال الذى وقع مركزه بمحافظة كرماتشاه وضرب بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر.

وتسبب الزلزال -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- فى سقوط أعمدة الكهرباء وانقطاع التيار عن عدة مناطق لفترات قصيرة بالإضافة إلى انهيار عدد من المبانى. وكان الزلزال قد ضرب أمس الأحد غرب البلاد قرب الحدود مع العراق.

يشار إلى أن المحافظة ذاتها شهدت زلزالا العام الماضى بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر تسبب فى مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة أكثر من تسعة آلاف أخرين.