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إنقاذ 27 مهاجرًا غير شرعى شمال شرق مدينة الخمس غرب ليبيا

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:00 ص
إنقاذ 27 مهاجرًا غير شرعى شمال شرق مدينة الخمس غرب ليبيا مهاجرين _ صورة أرشيفية
/أ ش أ/
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أعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، الأحد، إنقاذ 27 مهاجرًا غير شرعى من الغرق كانوا على متن قارب مطاطى على بعد 68 ميلًا بحريًا شمال شرق مدينة الخمس غرب البلاد.

وقال قاسم فى تصريح أوردته "بوابة الوسط" الليبية إن عملية الإنقاذ جرت ليلة الجمعة الماضية بعد تلقى دورية الزورق "قمينس" التابع لقطاع حرس السواحل الأوسط بلاغا بالخصوص.

وأضاف أن القارب ضم مهاجرين من نيجيريا ، السودان ،إريتريا ،السنغال والصومال بينهم 24 رجلا وثلاث نساء، مؤكدا أنهم نُقلوا إلى نقطة إنزال الخمس بعد إنقاذهم وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين لهم وتسليمهم إلى مركز إيواء سوق الخميس التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 


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