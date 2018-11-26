إصابة عامل خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى البحيرة

أصيب عامل بجرح طعنى بالصدر خلال مشاجرة مع اثنين من الجيران بمركز كوم حماده بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية،تبلغ لمركز شرطة كوم حماده من المستشفى العام بوصول "محمد ع ع" 35 سنة عامل مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وتم تحويله لمستشفى دمنهور العام لاستكمال العلاج.

وبسؤاله اتهم كل من "ال ع ال" 41 سنة عامل وشقيقه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض كانت بحوزة الثانى وإحداث إصابته المُشار إليها لحدوث مشادة بينهما بسبب قيام الأول بمعاكسة زوجته.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف ارتكابه الواقعة، وأضاف أن سبب ذلك وجود خلافات ماليه بينهم، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابةه العامة.