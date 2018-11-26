إصابة ربة منزل برش خرطوش فى حفل عرس بالخانكة

القليوبية - نيفين طه

أصيبت سيدة برش خرطوش بمنطقة الصدر ونزيف حاد بالبطن أثناء تواجدها بحفل عرس بقرية سرياقوس التابعة لمدينة الخانكة، وتم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بلاغا بوصول منى.س تعمل برسم الحنة للعرائس، مصابة برش خرطوش بالصدر ونزيف بالبطن، وحجزها للعلاج ولا يمكن استجوابها.

أخطر اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائى، بسؤال نجلها محمود. م 28 سنه عامل،قرر أنه حال تواجد والدته المصابة بحفل عرس بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء ابتهاجا بالعرس نتج عنه حدوث إصابتها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ماهر.ع 55 سنة جزار ومقيم دائرة المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد إلى السلاح الناري المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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