إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق حى الجناين بالسويس

السويس – السيد فلاح

شنت مديرية الزراعة بمحافظة السويس، حملة مكبرة بالتنسيق مع جهات الاختصاص والأجهزة الأمنية لإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية الخاصة، سواء التبوير والبناء بنطاق حي الجناين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

شارك في الحملة اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس والتي أسفرت عن إزالة تنفيذ 5 قرارات إزالة علي مساحة 830 مترًا مربعًا بمنطقة الجبالايات بحي الجناين.

كما شارك في الحملة اللواء محمد عبد المنتصر، نائب مدير أمن السويس واللواء حسن ترك، مساعد مدير الأمن وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد وسمير الجزار، مدير عام الزراعة وسمير سعيد، رئيس حي الجناين ومدحت مصطفي كمال، مدير عام إدارات الأملاك بمحافظة السويس وممثلي والجيش الثالث الميداني وقوات من مديرية الأمن ومديري إدارة الأزمات والكوارث وحماية أملاك الدولة والتخطيط العمراني والإدارات الهندسية بحي الجناين.

وأكد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس إن إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بنطاق حي الجناين وحي فيصل مستمرة في الفترة من 26 نوفمبر وحتي 5 ديسممبر2018 تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للحفاظ علي الرقعة الزراعية وطبقاً للقانون.