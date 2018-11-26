إحالة رئيس الوحدة المحلية لمدينة الخطاطبة للتحقيق لعدم رفع مياه الأمطار

المنوفية - محمد فتحى

قرر المهندس مجدى أبو السعد رئيس مركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، إحالة رئيس الوحدة المحلية بالخطاطبة المحطة، ومسئول النظافة للتحقيق، ومسؤل الأزمات لعدم رفع المياة من الشوارع الرئيسية من قرية الخطاطبة المحطة، وذلك أثناء جولتة المفاجئة.

وأكد رئيس مركز ومدينة السادات، على إستمرار الحملات المفاجئة على جميع الوحدات القروية بالتأكد من سير إنتظام العمل بهم.

كما شدد على مراقبى ومفتشى التموين بمتابعة التوزيع والرقابة على الوزن وتوزيع حصص الغاز فى الميعاد والجدول المحدد للقرى التابعة للمركز .