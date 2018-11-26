أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط بأنحاء المحافظة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على تاجر لاتهامه بتجميع كميات من الدقيق المدعم وبيعها بالسوق السوداء، وضبط بحوزته 8 أطنان ونصف من الدقيق المدعم.

كما حرر ضباط مباحث التموين 71 قضية متنوعة بين إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإغلاق منشآت غير مرخصة.

وواصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية على شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، حيث تم تنفيذ 63 حكم قضائي، وضبط 3 قضايا مخدرات، وعدد من الأسلحة البيضاء، كما أسفرت الحملة عن ضبط مسجلين خطر ومشتبه بهم وفحص عدد من الشقق المفروشة.

وواصل ضباط شرطة المرافق، جهودهم لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، حيث تم إزالة عشرات المخالفات والإشغالات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية والباعة الجائلين، بقطاع أكتوبر وشارع الملك فيصل والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية بالهرم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.