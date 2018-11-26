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أكاديمية البحث العلمى تعلن القاهرة عاصمة الابتكار لعام 2018

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:14 ص
أكاديمية البحث العلمى تعلن القاهرة عاصمة الابتكار لعام 2018 الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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محافظة القاهرة  عاصمة الابتكار لعام 2018  وفقا لمؤشر عاصمة الابتكار الذى ينشر كل عام خلال فاعليات معرض القاهرة الدولى للابتكار، الذى يعده المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ويتكون المؤشر من سبعة مؤشرات فرعية.

 وقد جاءت المحافظات الأفضل فى المؤشرات الفرعية كالآتى،  محافظة الجيزة أفضل محافظة في مؤشر دعم التكنولوجيا ، ومحافظة دمياط أفضل محافظة في مؤشر دعم الابتكارات فى المحافظة ، ومحافظة القاهرة  أفضل محافظة في مؤشر  المهارات الأكاديمية، ومحافظة القاهرة أفضل محافظة في مؤشر تعاون المحافظة مع الجامعات والمراكز البحثية، ومحافظة المنيا أفضل محافظة فى مؤشر التعاون الدولي، ومحافظة البحر الأحمر أفضل محافظة فى مؤشر التفوق الدراسي ومحافظة المنيا المنيا أفضل محافظة في مؤشر  ريادة الأعمال.


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