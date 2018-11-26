video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أرامكو تتطلع لزيادة حصتها السوقية فى آسيا

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:22 م
أرامكو تتطلع لزيادة حصتها السوقية فى آسيا أرامكو
رويترز
إضافة تعليق

قال الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط فى العالم، إن الشركة ستسعى لزيادة حصتها السوقية فى آسيا رغم القيود التى قد تفرضها أوبك على الإنتاج فى العام المقبل، كما تتطلع لإبرام صفقات فى الصين وأفريقيا حيث تريد أن تصبح رائدا عالميا فى الكيماويات.

وأضاف أمين الناصر لرويترز أن أرامكو السعودية ستنفذ أى قرار قد تتخفذه أوبك لخفض الإنتاج فى 2019، متحدثا قبل أقل من أسبوعين من اجتماع المنظمة للبت فى سياسية الإنتاج.

لكنه أضاف أنه مازال يرى فرصا للنمو فى آسيا، مشيرا للصين والهند وماليزيا وإندونيسيا، وأن الشركة ستمضى قدما فى مشروعات مصافى تكرير لضمان منافذ جديدة لإنتاج أرامكو من الخام.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بيان: أرامكو السعودية ستوقع 5 اتفاقات لتوريد النفط للصين

رئيس أرامكو السعودية يبحث شراء حصة فى مشروع غاز بروسيا

الناصر: صفقة أرامكو وسابك ستستغرق وقتا بسبب قواعد مكافحة الاحتكار

أرامكو

السعودية

أوبك

آسيا

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة