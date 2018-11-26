أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 26-11-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 26-11-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع كافة أسهم البنوك مثل البنك التجارى الدولى، بنك قطر الوطنى الأهلى، متأثرة بتعديلات المعاملات الضريبية على أذون الخزانة



البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع كافة أسهم البنوك مثل البنك التجارى الدولى، بنك قطر الوطنى الأهلى، متأثرة بتعديلات المعاملات الضريبية على أذون الخزانة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.529 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 148 مليون ورقة مالية بقيمة 793 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 60.53% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 30.41% والعرب على 9.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.50%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 1.7 مليون جنيه، 24.4 مليون جنيه، 71.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 55.8 مليون جنيه، و7.6 مليون جنيه، و34.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 13049 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.09% عند مستوى 13095 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% عند مستوى 680 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1697 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 475 نقطة.

وارتفعت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 أخرى، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

تظلم بلتون قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، تأجيل إصدار قرار بشأن التظلم المقدم من بلتون المالية القابضة للاعتراض على عقوبات الهيئة حول مخالفتها الطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال، إلى يوم 10 ديسمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين. قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، تأجيل إصدار قرار بشأن التظلم المقدم من بلتون المالية القابضة للاعتراض على عقوبات الهيئة حول مخالفتها الطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال، إلى يوم 10 ديسمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين.

وكانت شركة بلتون المالية القابضة، قد أعلنت عن عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على حيثيات قرارات هيئة الرقابة المالية ضد الشركة، ومعرفة أسبابها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارين رقم 170، 171 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الاوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند و من المادة رقم 31 من قانون سوق المال.



البنك التجارى قال البنك التجارى الدولى، إن هناك قناة اتصال مفتوحة بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. قال البنك التجارى الدولى، إن هناك قناة اتصال مفتوحة بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

وأضاف البنك، أن هناك مباحثات ومقترحات بشأن الصياغة النهائية للائحة التنفيذية والوقوف على آلية تنفيذ هذا القرار، وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تنفيذها سيقوم البنك بدراسة هذا التعديل وأثره على القوائم المالية.

جاء ذلك فى بيان للبورصة رداً على استفسارها بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وبيان مدى تأثير الضريبة المقترحة، والتى تسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى على نتائج أعمال البنك.



أوراسكوم قالت البورصة، إنه سيتم فتح سوق الصفقات لعرض شراء أوراسكوم للاستثمار القابضة على ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر 2018.

وأضافت أن متوسط سعر إقفال أسهم الشركة المستهدفة بالعرض منذ تاريخ بداية التداول وحتى يوم العمل السابق على تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء بلغ 6.3 جنيه.

وكانت الهيئة وافقت على نشر إعلان عرض الشراء الاختيارى المقدم من أوراسكوم لشراء حصة غير حاكمة من رأسمال ثروة.

وفى الأسبوع الماضى، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن أوراسكوم للاستثمار القابضة أودعت مشروع عرض شراء اختيارى على أسهم رأسمال ثروة كابيتال القابضة لشراء حصة غير حاكمة.

وبحسب الشركة يتضمن العرض حالتين، الأولى منها تنص على الاستحواذ على 216.03 مليون سهم بنسبة 30% من رأسمال ثروة كابيتال بسعر 7.36 جنيه.

وتابع البيان: وفى الحالة الثانية يتم الاستحواذ على أسهم بحد أدنى 144 مليون سهم بما يعادل 20% وحتى أقل من 216.03 مليون سهم؛ أى أقل من 30% من رأسمال ثروة كابيتال بسعر 6.62 جنيه.

وأكدت الشركة أنه على مالكى الأسهم محل عرض الشراء الراغبين فى بيع أسهمهم إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة خلال فترة سريان العرض بأعلى سعر عند 7.36 جنيه.

وبحسب البيان، يتم الإعلان عن نتيجة العرض يوم 11 ديسمبر المقبل، وفى حالة إذا كانت الاستجابة لعرض الشراء تحقق الحالة الأولى يتم التنفيذ بالبورصة خلال 5 أيام عمل بسعر 7.36 جنيه.

وتابع: أمَّا إذا تجاوزت الأسهم المعروض عدد الأسهم المطلوبة سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكى الأسهم بنسبة ما عرضه.

وأشارت الشركة إلى أنه فى حالة إذا كانت الاستجابة لعرض الشراء أقل من 30% يحق لكل مستجيب لعرض الشراء سحب أمر البيع خلال يومى عمل إن لم يرغب فى البيع؛ فإن لم يقم بسحب أوامر البيع يعتبر ذلك موافقة ضمنية منه على البيع بسعر 6.62 جنيه للسهم حال تنفيذ العرض.

ونوهت الشركة بأنه يحق لمقدم العرض قبول أو رفض الأسهم المعروضة على المساهمين الراغبين فى البيع إضا كانت أقل من 20% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.