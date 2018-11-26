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أحمد الجار الله لولى العهد السعودى: مصر قوة.. وسترى متغيرات اقتصادية بها

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:59 م
أحمد الجار الله لولى العهد السعودى: مصر قوة.. وسترى متغيرات اقتصادية بها أحمد الجار الله
ريهام عبد الله
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 أكد أحمد الجار الله، الكاتب الصحفى، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن مصر قوة، مشيرا إلى أن مهمة للعبور السعودى لإفريقيا، وهى الدول التى ستكون أسواق المستقبل، للمنتجين المصرى والسعودى.

الجار الله
الجار الله

 

وقال الجار الله، تعليقا على زيارة الأمير، محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى للقاهرة :"أمير محمد بن سلمان تزور مصر وسترى متغيرات اقتصادية مهمة من آخر مرة زرتها مصر فيها ثلاثة وعشرين مليون دارس وفيها ثلاثة عشر مليون دارسين لشهادات عليا مصر مهمة للعبور السعودى لأفريقيا السوداء الدول التى ستكون أسواق المستقبل للمنتج الصناعى المصرى والسعودى مصر قوة على كل مستوى".


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