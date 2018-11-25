9 معلومات عن الأنبا أندراوس بعد ترقيته مطرانًا لإيبارشة أبوتيج والغنايم بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

منح قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لنيافة الحبر الجليل الأنبا أندراوس أسقف أبوتيج وصدفا والغنايم ورئيس دير السيدة العذراء مريم بدير الجنادلة رتبه "مطران" وذلك بعد 36 عاما من سيامته أسقفًا لإيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم بمحافظة أسيوط.

"اليوم السابع" يرصد أبزر المعلومات عن نيافة الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم بأسيوط فى السطور التالية.

1- نشأ الأنبا انداروس فى مدينة القاهرة حيث ولد فى 23 مايو 1946.

2- حاصل على بكالوريوس كلية التجارة من جامعة الإسكندرية عام 1968.

3- عمل محاسبًا فى بنك الإسكندرية بدمنهور وأبو حمص قبل الرهبنة، وخدم بدمنهور واهتم بخدمة العمال بها.

4- ترهب بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى 23 مارس 1977.

5- سيم أسقفًا لإيبارشية أبوتيج وصدفا فى 25 مايو 1980.

6- يعد نيافة الحبر الجليل الأنبا انطونيوس مطران القدس والشرق الأدنى، أبرز التلاميذ الذين تتلمذوا على يديه وصاروا آباء مباركين فى الكنيسة .

7- شهد دير السيدة العذراء بجبل دير الجنادلة بالغنايم تحت رئاسته نهضة روحية وعمرانية، واختار لرعايته الراهب القس تادرس الأورشليمي.

8- عضو فى لجنتى شؤون الإيبارشيات ومناهج التربية الكنسية فى المجمع المقدس.

9- نال رتبة مطران فى 25 نوفمبر 2018.



البابا تواضروس الثاني، ونيافة االأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم (1)



البابا تواضروس الثاني، ونيافة االأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم (2)



البابا تواضروس الثاني، ونيافة االأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم (3)