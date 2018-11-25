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8 خدمات إليكترونية تقدمها وزارة الداخلية عن طريق الإنترنت .. تعرف عليها

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:27 م
8 خدمات إليكترونية تقدمها وزارة الداخلية عن طريق الإنترنت .. تعرف عليها محررة اليوم السابع فى جناح وزارة الداخلية بمعرض القاهرة للاتصالات
كتبت دينا الحسينى
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أكد المقدم  وليد سعيد رئيس قسم النظم  بقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أن هناك ٨ خدمات إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وهي خدمات الجوال المدنية لإستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادة الميلاد ووثيقة الطلاق وقيد الوفاه والقيد العائلي والقيد الفردي وخدمات المروريه وخدمات تصاريح العمل وخدمات الأدلة الجنائيه وإستخراج صحيفة الحالة الجنائيه والتعرف علي البصمات أليا وخدمة التأشيرة الإليكترونية 

 

واستكمل المقدم وليد قائلا فضلا عن خدمات ذوي الإحتياجات الخاصه من خلال توفير تطبيقات إليكترونية حديثه وشاشات تعمل باللمس والتي تم تشغيلها بقطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة الجوازات والهجرة والجنسية وكذا خدمات حج القرعة وخدمات كلية الشرطة بتلقي طلبات راغبي الإلتحاق بكلية الشرطة ويتاح من خلالها اختيار موعد التقدم للكلية من ثلاث بدائل يتم طرحها علي الطالب وتحديد موعد الأختبارات والإستعلام عن نتائجها وصولا لإعلان النتائج النهائية للمقبولين 

 

جاء ذلك علي هامش  فعاليات الدورة 22 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات cairo ict والذى خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للعام الخامس على التوالى لشرح الخدمات الجماهيرية "الإلكترونية"،والذي تشارك فيه وزارة الداخلية ضمن جناح الحكومة

 

 

 


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